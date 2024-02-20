UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki play-off turu rövanş maçları başlıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu yarın oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turu rövanşında yarın 1 maç, 22 Şubat Perşembe günü ise 7 maç oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)
22 Şubat Perşembe:
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)