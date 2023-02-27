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Udi Hindi Yağı Nedir?

Udi hindi tarçına benzemekte olan ve çubuk şeklinde sayılmakta olan Uzakdoğu Asya bitkisi olarak tanımlanabilmektedir. Mide sorunu yaşamakta olan, üst solunum yolları sıkıntısı çekmekte olan kişiler için şifa deposu olduğu söylenebilmektedir. Bu bitki ile yapılmakta olan belli başlı bazı karışımlar bulunmakta ve bunların tüketilmesi önerilmektedir.

Udi hindi yağı, udi hindi ağacı meyvesinden elde edilmektedir. Yalnızca Uzakdoğu Çin’de yetişmekte olan bir bitki olduğu bilinmektedir. Bu ağaçlar her zaman yeşildir ve dört mevsim boyunca bitki vermektedir. Taze halinin ise içerisinde taneleri bulunmakta olan fasulyeye benzediği söylenebilmektedir. Türkiye’de ise genellikle kurutulmuş olarak veya toz haline iken tüketilmektedir. Udi hindi ağacı, udi tozunun hakiki zeytinyağı ile güneşte bekletilmesi sonucunda oluşum göstermektedir. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinmekte olan bu yağın yeterli ve düzenli miktarlarda tüketilmesi genellikle bir yan etkiye yol açmamaktadır. Ancak yine de bu durum kişiden kişiye değişim gösterebilmektedir.

Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alan doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

Udi Hindi Yağı Nasıl Kullanılır?

Farklı şekillerde kullanılabilmekte olan bir yağdır. Çay biçiminde tüketilebilmekte, maskelerde kullanılabilmektedir. Bal veya pekmez ile karıştırılıp tüketilebilmektedir. Su içerisine birkaç damla eklenerek tüketilebilmektedir. Genel olarak udi yağı nasıl kullanılır sorusuna bu biçimde cevap verilebilmektedir. Ancak bireylerin kendine dikkat etmesi gerekmektedir. Kişiden kişiye farklı etki oluşturabilme ihtimali bulunmaktadır ve bundan dolayı bir doktora danışılması gerekmektedir.

Aslında bir zararı olmadığı gözlemlenmektedir ancak aşırı tüketim gerçekleştirilirse belli başlı bazı olumsuz etkiler kendini ortaya çıkarabilmektedir. Bu yağın tüketiminin gün içerisinde iki kaşıktan fazla tüketilmemesi gerekmektedir ve ayrıca bunun da doktora danışılarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Udi Hindi Yağı Doğru Kullanımı

Öncelikle bu yağ ihtiyacın ne olduğuna bağlı olarak farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Solunum yolları iltihabı nedeni ile kullanılacak ise 15 gün boyunca bir tatlı kaşığı tüketimi önerilmektedir. Bağırsak ve mide sorunları yaşamakta olan bireyler için günde iki defa içilmesi söylenebilmektedir. Akciğer problemleri, astım, adet düzensizliği, cinsel isteksizlik, idrar sorunları gibi pek çok farklı durum için kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Udi hindi yağı doğru kullanımı ise kişinin rahatsızlığına, bünyesine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Fakat her tüketilen üründe olduğu gibi asla aşırıya kaçılmaması gerekmektedir. Aşırı kullanımı olumsuz durumlar oluşturabilmektedir. Bu ürün dışında kesinlikle bir doktora danışılması gerekmektedir. Her bireyin bünyesi farklı olduğundan dolayı olumsuz etkiler oluşma ihtimali bulunmaktadır.

Udi Hindi Yağı Faydaları Neler?

Bağışıklık sistemini düzenler.

Mide ve bağırsak sorunlarını giderir.

Kış dönemi hastalıklarına iyi gelir.

Doğal bir antibiyotiktir. İltihaplara ve enfeksiyonlara karşı savaşmaktadır.

Boğaz ağrısını geçirmektedir.

Solunum yolları tıkanıklığını gidermektedir.

Ağız kokusunun giderilmesini sağlamaktadır.

Cinsel performansı olumlu yönde etkilemektedir.

Vücudu mikroplardan arındırmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos