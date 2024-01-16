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Günümüzün en yaygın hastalıkları arasında olan yüksek tansiyon (hipertansiyon) neredeyse her 3 kişiden 1’inde görülüyor. Uzmanlar teşhis ve tedavisi basit ve ucuz olmasına rağmen, 5 hastadan 4’ünün yeterli tedavi almadığını söylüyor. Hastaların yarısı tansiyon hastası olduklarından habersiz yaşarken bir o kadarında hipertansiyonun istenilen seviyelere inmediğine dikkat çekiliyor. Tedavisi kolaylıkla gerçekleştirilebilecek olan yüksek tansiyon; inme, kalp krizi ve kalp yetmezliğine sebep olurken, çoğu hasta için öncesinde belirti vermemesi nedeniyle "sessiz katil" olarak adlandırılıyor. Hipertansiyon genetik faktörler ve hasta yaşı ile de ilgili olsa ana nedenler arasında; fazla tuz tüketimi, aşırı kilo ve obezite, alkol tüketimi, tütün kullanımı ve fiziksel hareketsizlik bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu, 2023 yıl içinde bu konuda meydana gelen yeniliklere dikkat çekerken, bilinenlerin tekrarını yapmayı da unutmuyor.

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DÜŞÜK TUZLU DİYETE GEÇMENİN ETKİSİ Yeni bir çalışmada, sadece bir hafta boyunca düşük tuzlu diyet uygulayan kişilerin, büyük (sistolik) kan basıncında yaklaşık 6 birimlik bir azalma görülüyor. Bu etkinin tek bir tansiyon ilacının etkisi ile aynı bulunduğu belirtiliyor. Bu sonucu kısa zamanda görmek için aylarca beklemek zorunda olmamak avantaj olarak değerlendiriliyor. Düşük sodyumlu beslenmeye başlayanların kan basıncındaki olumlu sonuçlar 1 hafta içinde ortaya çıkıyor. Aynı araştırmada birkaç ilginç bulguya daha dikkat çekiliyor. Buna göre kişinin tansiyonu ne kadar yüksek ise etki o kadar fazla oluyor. Normal kişilerde de olumlu düşmeler olurken en büyük faydanın diyabet hastalarında görüldüğü belirtiliyor. Dr. Metin Okucu, günlük hayatımızda aşırı miktarlarda, her gün tavsiye edilenin 3.5 hatta 10 katı kadar tuz tükettiğimizi hatırlatarak, “Oysa günlük toplam miktar 1 çay kaşığını aşmamalı” diyor. TANSİYONU DÜŞÜRMEK DEMANS RİSKİNİ AZALTIYOR Kan basıncını düşürmeyi amaçlayan 4 yıllık bir araştırmaya dahil edilen hastaların bu süre zarfında toplam demans risklerinin önemli ölçüde azaldığı görülüyor. Bu, toplumlarda tansiyonun yaygın olarak iyi tedavi edilmesinin küresel demans yükünü de azaltacağı anlamına geliyor.

TANSİYONU BİR DE AYAKTA ÖLÇÜN Ayakta tansiyon ölçümleri tek başına veya otururken yapılan ölçümlere eklendiğinde hipertansiyonun saptanmasına yardımcı oluyor. Ayakta yapılan ölçümler sayesinde doğru teşhis oranı yüzde 30 artıyor. REKLAM RENAL DENERVASYON TEDAVİSİ ABD’DE ONAY ALDI FDA antihipertansif ilaçlara yetersiz yanıt veren veya yan etkiler nedeniyle kullanamayan kontrolsüz hipertansiyonu olan yetişkinler için kan basıncını düşürmede kullanılan ultrason tedavi yöntemini onayladı. “Paradis renal denervasyon” sistemi daha önce Avrupa’da da onay almıştı. Sistem ülkemizde de kullanılıyor.

İLAÇLARIN BİRBİRİNE ÜSTÜNLÜĞÜ VAR MI? Tansiyon tedavisinde en sık kullanılan ilaçların birbirlerine üstünlüğü olmadığına ve faydalarının benzerlik gösterdiğine dikkat çekiliyor. Kalp Krizini Önlemek İçin Antihipertansif ve Lipid Düşürücü Tedavi Çalışmasında (ALLHAT) ilk basamak tedavileri bir kalsiyum kanal blokeri, bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü veya bir idrar söktürücü olan hastalara bakıldığınd, her 3 tür tansiyon ilacının da kan basıncı kontrolünde ve tüm nedenlere bağlı ölümleri önlemede eşit derecede etkili olduğu görülüyor. Bu noktada ilaçları en iyi, en kuvvetli veya en yeni diye ayırmamak gerektiği, önemli olanın yeterli dozda sürekli almak ve tansiyon kontrolünü düzenli yapmak olduğu belirtiliyor. REKLAM BURUN KANAMASI İLE TANSİYON İLİŞKİSİ Burnumuz kanadığında hemen tansiyon ölçtürmemizin doğru olduğunu gösteren bir çalışma, hipertansiyonu olan hastaların daha fazla sayıda acil servis ziyareti gerektiren ve daha ağır geçen burun kanaması atakları geçirdiğini ortaya koyuyor. Ciddi burun kanaması, daha önceden yüksek tansiyon öyküsü olmayan kişilerin yüzde 40’ında altta yatan hipertansiyonun belirtisi olabiliyor. SOĞUK HAVA NASIL ETKİLİYOR? Yeni bir çalışma, hipertansiyonu olan yetişkinlerin kış aylarında kan basıncını kontrol altında tutmakta zorlanabileceğini gösteriyor. Bazı hastalarda kış aylarında kan basıncını kontrol altında tutmak için ilaçlarda yeni ayarlamalar gerekebiliyor. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının kış aylarında evde tansiyonlarını daha sık ve düzenli olarak izlemeleri önem kazanıyor. Uzm. Dr. Metin Okucu, “Kış aylarında hareketsiz kalmamaya ve kilo almamaya dikkat!” diyor.

COVID-19 YÜKSEK TANSİYONA YOL AÇABİLİR Mİ? COVID-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların yüzde 20’sinde ve evde geçirenlerin yüzde 10’unda kalıcı hipertansiyon gelişebiliyor. Bu oranın gribe göre çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle Covid-19 geçirenlerin iyileştikten sonra da hipertansiyon açısından taranması ve takibi gerekebiliyor. KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNDE TEK TANSİYON ALETİ HERKESE UYMUYOR JAMA’da yayınlanan araştırmaya göre, kişinin koluna uygun olmayan tansiyon aletlerinin takılması yanlış ölçüm veriyor. Bu nedenle hastalara yanlış teşhis konarak gereksiz ilaç tedavilerine başlanabiliyor veya hastaların almakta oldukları ilaçların miktarı artırılıyor. Uzm. Dr. Metin Okucu, “Orta-üst kol çevresi 32 cm'yi aşan kişiler standart boyuttan daha büyük manşonlara ihtiyaç duymalarına rağmen herkes için çoğunlukla normal boyuttaki manşon kullanılır. Daha büyük kolları olan hastalara, küçük bir manşon kullanırsanız tansiyonu gerçeğinden yüksek çıkacaktır. Küçük kola büyük alet takılarak tansiyon bakıldığında ise daha düşük çıkacaktır. Her ikisi de ‘yanlış teşhis’ demektir. Üst kol çevresi 20-25 cm olan kişiler ise normal boyuttan daha küçük bir manşon kullanmalıdır. Üst kolu 25-32 cm olanlar için normal boyutlu, 32-40 cm.olanlarda büyük, 40-55 cm olanlarda ise ekstra büyük manşon kullanılmalıdır” diyor. Dr. Metin Okucu HER MİKTARDA ALKOL TANSİYONU YÜKSELTİYOR Günde sadece bir alkollü içeceğin sağlıklı yetişkinlerde kan basıncını yükseltmek için yeterli olduğu belirtiliyor. Bu durum alkolün dozu ile de ilişkili bulunuyor. Ne kadar çok alkol tüketilirse kan basıncı o kadar yükseliyor ve bunun güvenli bir ölçüsü olmadığına dikkat çekiliyor. Alkolün tek başına bile tansiyon hastalığı sebebi olduğu ve alkolü bırakarak tansiyondan kurtulmanın mümkün olduğu belirtiliyor.