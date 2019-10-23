23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akaryakıt sektörü, Afyonkarahisar’da Gelir İdare Başkanlığı (GİB) ve enerji uzmanlarıyla 4 günlük bir kampa girdi. Gündem, yıllık en az 2 milyon ton akaryakıt üzerinden yürütüldüğü tahmin edilen milyarlarca liralık vergi kaçağı ve buna bağlı olarak özellikle şehirlerarası karayolu üzerindeki ucuz yakıt satışları…
Zirvede; depodan tanka, dağıtıcıdan bayiye uzanan tüm değer zincirlerinde ve aşamalarında akaryakıt hareketlerinin anlık izlenmesi durumunda kayıt dışılığın önlenebileceği üzerinde duruldu. Akaryakıt hareketlerini izleyebilecek biçimde elektronik alt yapının, Gelir İdaresi Başkanlığı’nı kapsayacak hale getirilmesi üzerinde duruldu. Bunun için yüklü miktarda yeni yatırım yapılması gerektiği ifade edildi. Yeni bazı adımlar gelebilir.
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ile bayiler, Afyonkarahisar’da Gelir İdare ve enerji uzmanlarıyla bir araya geldi. Toplantılar, pazar günü başladı ve bugün sona erecek. Toplantılarda, kayıt dışı akaryakıt satışı, kayıt dışılığı önlemek için atılması gereken adımlar ve akaryakıtta fatura ticareti üzerinde duruldu.
2 MİLYON TON
HABERTÜRK, toplantıda yer alan sektör temsilcileriyle görüştü. Sektör kaynakları, Türkiye’de yılda 27-28 milyon ton dolayında akaryakıt tüketildiğini, her yıl 2 milyon ton dolayında akaryakıtın kayıt dışı satışının söz konusu olduğunu, bu nedenle devletin milyarlarca liralık vergi (KDV’den kaynaklı) kaybına uğradığını söyledi.
Kaynaklar, bazı dağıtım şirketlerinin; fabrikalara, inşaat şirketlerine ya da lojistik firmalarına sözde yüklü miktarda akaryakıt satışı yapmış gibi fatura düzenlediğini, bu ürünün daha sonra piyasaya sürüldüğünü kaydetti. Kaynaklar, “Dağıtıcılar arası ticarette de aynı tartışmalı işlem söz konusu olabiliyor. Akaryakıt satışı yapılmış gibi gösteriliyor. Ancak, ne ürün teslim ediliyor ne de bir mal hareketi söz konusu oluyor. Satışı yapılmış gibi gösterilen akaryakıt daha sonra piyasaya sürülüyor. Değişik yöntemlerle (vergisi olmadığı için) daha ucuz bir fiyattan alıcıya ulaşıyor, satışı yapılıyor” dedi.
YOL KENARI SATIŞLARI
Kaynaklar, vergi oyunlarına konu olan akaryakıtın bir bölümünün şehirlerarası karayolu üzerinde faaliyet gösteren bazı bayiler eliyle “ucuz akaryakıt” sloganıyla pazarlandığını kaydetti. Bu bayilerin, “1 kilometre sonra ucuz akaryakıt” diyerek, tabela bile astıklarını söyledi.
NASIL ÖNLENECEK?
Devletin, milyarlarca liralık vergi geliri kaybına uğradığı belirtilen kaçak ya da kayıt dışı satışlar nasıl önlenecek? Zirvede; depodan tanka, dağıtıcıdan bayie uzanan tüm değer zincirlerinde ve aşamalarında akaryakıt hareketlerinin anlık izlenmesi durumunda kayıt dışılığın önlenebileceği belirtildi. Akaryakıt hareketlerini izleyebilecek biçimde elektronik alt yapının, Gelir İdaresi Başkanlığı’nı kapsayacak hale getirilmesi üzerinde duruldu. Bunun için yüklü miktarda yeni yatırım yapılması gerektiği ifade edildi. Bu konuda yeni bazı çalışmaların yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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