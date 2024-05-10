Ticaretin sıra dışı yüzü: Geçmişte para yerine kullanılan 10 ilginç nesne!

5. BÜYÜK RAİ TAŞLARI

Pasifik Adaları'nda rai olarak bilinen dev taş diskler, para olarak kullanılıyordu. Bununla birlikte Mikronezya'nın Yap adasında bulunan bu diskler, bugün hala para birimi olarak kullanılıyor. Bu taşların çapı 3.5 metreye kadar çıkabilir, birkaç ton ağırlığında olabilir ve kanoyla taşınır. Her taşın değeri; büyüklüğüne, yaşına, geçmişine, şekline ve taşıma zorluğuna göre belirlenir. Ayrıca, taşı taşırken ne kadar çok insan ölürse değerinin de o kadar yüksek olduğu düşünülüyordu.