7. TEN RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ

Vitamin eksikliğine bağlı cilt rengi değişiklikleri birkaç farklı şekilde kendini gösterebilir: Lekeler, pigmentasyon kaybı ve genel olarak soluk cilt. Açık tenli kişilerdeki pigmentasyon kaybı ve lekeler, D vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Bununla birlikte, daha koyu pigmentasyon ise B12 vitamini eksikliğinden dolayı oluşabilir. Genellikle soluk cilde neden olabilecek eksiklikler ise C, B6, B9 ve B12 vitamini eksiklikleridir.