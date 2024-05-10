Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları "barış anlaşması" için Kazakistan’da görüştü

        Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları "barış anlaşması" için Kazakistan’da görüştü

        Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması müzakereleri kapsamında Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasındaki barış anlaşması müzakereleri, Almatı’da 1991 yılında eski Sovyetler Birliği ülkelerinden oluşan Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesine ilişkin ilkelerin onaylandığı Alma-Ata Deklarasyonu’nun imzalandığı Dostluk Evi binasında gerçekleşti.

        Görüşmeye ev sahipliği yapan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, açılışta yaptığı konuşmada, ülkesinin eski başkenti Almatı’da yakın geçmişte BDT ülkelerinin geleceği için önemli kararlar alındığını anımsattı.

        REKLAM

        Nurtleu, bunun bir örneğinin de eski Sovyet cumhuriyetlerinin liderleri tarafından Almatı’da imzalanan Alma-Ata Deklarasyonu olduğuna dikkati çekerek, “Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bugünkü müzakerelerin Almatı’da yapılması yönünde teklifte bulunması son derece semboliktir.” dedi.

        "MÜZAKERELERİN ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM"

        Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ülkesiyle Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ilişkin düzenli toplantıların, barış anlaşmasının hazırlanma sürecinin önemli bir unsuru olduğunu kaydetti.

        En son iki ay önce Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldiklerini hatırlatan Bayramov, “Son görüşmeden bu yana taraflar barış anlaşması taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve tarafların müzakere sürecinin belirli yönlerine ilişkin tutumlarını yansıtan bazı belgeler de teati edildi.” diye konuştu.

        Bayramov, 19 Nisan 2024'te Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirli bir kısmının sınırlandırılması sürecinin başlangıcını öngören bir protokol imzalandığını belirterek, “Uzman gruplar bu protokol hükümlerine uygun olarak belirlenen zaman dilimleri ve çerçeveler dahilinde çalışmalarını yürütüyorlar. Bu alandaki sınır direklerinin yerleştirilmesi ise neredeyse tamamlandı.” dedi.

        REKLAM

        Bu görüşmelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Bayramov, “Almatı’daki müzakerelerin çok faydalı olacağına inanıyorum ve önümüzdeki iki gün boyunca halen var olan konulara çözüm bulmak amacıyla olumlu bir şekilde çalışabileceğimizi umuyorum.” ifadesini kullandı.

        MİRZOYAN: BARIŞI HEDEFLİYORUZ

        Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da tarafların Alma-Ata Deklarasyonu temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasını yeniden teyit ettiğini kaydederek, “Ayrıca iki devlet arasındaki sınır belirleme sürecinin bu siyasi belge temelinde gerçekleşmesi gerektiğini de doğruladılar. Bu, iki ülke arasındaki sınır belirleme sürecinin Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında var olan sınırlar çerçevesinde belirlenmesi anlamına geliyor.” dedi.

        Görüşmelere son derece yapıcı bir şekilde katıldıklarını belirten Mirzoyan, “Ermenistan’ın barışı ve barış anlaşmasının imzalanmasını hedeflediğinin altını çizmek istiyorum.” diye konuştu.

        Bakan Mirzoyan, sadece barış anlaşması imzalamakla sınırlı kalmayıp, bölgedeki tüm ulaşım engellerini ortaklaşa kaldırabileceklerini sözlerine ekledi.

        Bayramov ve Mirzoyan, daha sonra ikili görüşme yaptı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında “barış anlaşması” taslağının müzakere edildiği görüşme 4 saatten fazla sürdü.

        Tarafların, Almatı’daki müzakereleri yarın devam edecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ermenistan
        #Azerbaycan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Habertürk Anasayfa