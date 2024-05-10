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Eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'na, otelde şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada, ilk duruşma görüldü.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Eroğlu katılırken, Batuhan Karadeniz duruşmaya katılmadı.

"BORÇ VERDİĞİM PARAYI İSTEMEK İÇİN GİTMİŞTİM" DHA'da yer alan habere göre duruşmada söz verilen Aleyna Eroğlu, "Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darp etti" dedi.

DURUŞMAYA KATILMAZSA "YAKALAMA" ÇIKARILACAK Ayrıca resepsiyon görevlisi duruşmada tanık olarak dinlendi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karadeniz’in bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. REKLAM

ALEYNA EROĞLU: SUSMAYACAĞIM Duruşma sonrasında açıklama yapan Aleyna Eroğlu, "Ben susmadım, susmayacağım. Hâlâ şikayetim devam ediyor. Bu durumda mağdur olan herkese umarım bir nebzede olsa öncü olabilirim. İçerik daha önce sosyal medyada ve basında konuşulmuştu. Tehdit, hakaret, darp ve sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor. Ben hukuki süreci başlattım. Adalete güveniyorum" dedi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mart 2023 tarihinde Batuhan Karadeniz’in otelde Aleyna Eroğlu’nu basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Batuhan Karadeniz hakkında ‘Kasten yaralama’ ve ‘Zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.