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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu

        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu

        İstanbul Sarıyer'de inşaatına 34 yıl önce başlanan ancak yapımı bir türlü tamamlanamayan ve atıl durumda bekleyen 27 katlı binada yaklaşık 6 ay önce yeniden başlayan inşaat çalışmaları belediye ekipleri tarafından durduruldu. Konu ile ilgili olarak Sarıyer Belediyesi resmi açıklama yapmazken, inşaat sahipleri yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:07
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          Sarıyer'de Cumhuriyet Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda yapımına 1990 yılında başlanan 27 katlı otel inşaatı, firma sahibi iş insanı İsmet Uran'ın 1995 yılında öldürülmesinin ardından durdu.

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          Yıllarca Sarıyer’in göbeğinde kaba inşaat olarak duran bina adeta çürümeye terk edildi.

        • 3

          Kaba inşaat halinde bulunan bina hakkında yıkım kararları alındı ancak inşaat sahipleri 2019'da çıkan "İmar Barışı"ndan faydalanarak, binanın yıkımını önledi.

        • 4

          Ancak bakanlıktan alınan yapı kayıt belgesi, binanın mevcut karkas yapısıyla, yani dış kaba inşaatıyla ilgiliydi.

        • 5

          Yapı kayıt belgesinin alınmasının ardından, binanın otel olarak faaliyet gösterebilmesi için 6 ay önce bina içinde çalışma başlatıldı.

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          Fakat Sarıyer Belediyesi bu çalışmayı yargıya taşıyıp, binanın otel ruhsatı olmadığı ve yapı ruhsat belgesiyle binanın otele çevrilemeyeceğini, dolayısıyla inşaatın kanuna uygun olmadığını savundu.

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          Binanın otele dönüştürülmesiyle ilgili izin olmadığı gerekçesiyle dava açıldı.

          İdare Mahkemesi, Sarıyer Belediyesi'ni haklı bulup, yürütmeyi durdurdu. Bunun üzerine belediye ekipleri dün inşaata gelerek bina içerisinde yapılan tadilatları yıktı ve çalışmaları durdurdu.

        • 8

          İNŞAAT SAHİPLERİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

          Konu ile ilgili olarak Sarıyer Belediyesi resmi açıklama yapmazken, inşaat sahipleri yazılı bir açıklama yaptı.

        • 9

          Yapılan açıklamada "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında inşaata başlanmıştır. Kaba inşaat halindeki yapımız, 3194 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi kapsamında tarafımıza verilmiş hak uyarınca, yapımızın kapladığı alan büyütülmeyerek, ek kat çıkılmadan, yalnızca mevcut kaba inşaatı tamamlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü’nden de gerekli izinler alınmıştır. Özetle 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yasal ve güncel yapı kayıt belgesi halen geçerliliğini sürdürürken ve tarafımızca yapılan inşaat işlemleri yasalara uygun bir şekilde devam ederken, Sarıyer Belediyesi’nce yapılan işlemler tamamen haksız ve hukuka aykırıdır. Yasalarca korunan haklarımız için, tüm yasal süreçleri de başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca İmar Kanunu uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alınmadan önce, binamızda kapsamlı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Taşınmazın depreme dayanıklı olduğu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yaptığı testler sonucunda hazırlanan 19.07.2023 tarih ve 1253084 numaralı rapor ile de sabittir" ifadeleri kullanıldı.

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          BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

          34 yıl önce başlayan inşaat çalışmalarının yarım kalması üzerine Sarıyer'in göbeğinde 'Hayalet bina' gibi duran 27 katlı bina havadan dron ile görüntülendi.

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          6 ay önce başlayan tadilat çalışmalarının yeniden durdurulduğu bina yeniden sessizliğe gömüldü.

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