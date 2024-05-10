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        Haberler Gündem Konya'da inşaat halindeki binada cansız beden bulundu - Güncel haberler

        Konya'da inşaat halindeki binada cansız beden bulundu

        Konya'nın Karatay ilçesinde inşaat halindeki binada cansız beden bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:36
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        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
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        Alaaddin Kap Caddesi'nde inşaat halinde terk edilmiş bir binanın 11. katında cansız beden görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen kişiye ait cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırdı.

        Polis, cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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