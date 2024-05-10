Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e, kaybolanların sayısı 146'a yükseldi. Yekililer can kaybının artmasından endişelendiklerini dile getirdi
- 1
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e, kaybolanların sayısının 146'ya çıktığı bildirildi.
- 2
Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.
- 3
Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 113'e, kayıpların sayısının 146'ya çıktığı belirtildi.
-
- 4
Yaralı 374 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.
- 5
Yerel basına göre, halen binlerce kişiye elektrik ve internet hizmeti verilemiyor; ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.
- 6
FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ
Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.
-
- 7
Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.
- 8
Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.