Galatasaray'da sağ bek sil baştan!

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Süper Lig'in son üç haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren ve şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar da başladı. Okan Buruk ve kurmaylarının raporları doğrultusunda aylar önce başlayan mesaide belli bir noktaya da gelindi.

SAĞ BEK, 8 VE 10 NUMARA ALINACAK Bu sezonki kadrosunu büyük ölçüde korumayı hedefleyen Galatasaray, sağ bek, 8 numara ve 10 numara bölgelerine transfer planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Serge Aurier, Wilfried Zaha ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier'in Türkiye macerası kısa sürecek. Transferi sonrasında Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan ve Galatasaray formasını sadece 53 dakika terletebilen Fildişi Sahilli yıldızla yollar ayrılacak. REKLAM

KÖHN'ÜN TERSİ PROFİLDE SAĞ BEK ARANIYOR Aurier'in yerine bu bölgeye transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ün tersi profilinde bir futbolcu arıyor. Yerleşik savunmada hatalar yapabilen Köhn'ü ön alan baskısında kullanmayı planlayan Okan Buruk, sağ beke ise savunma özellikleriyle öne çıkan bir futbolcu alınmasını istedi. Sarı-kırmızılılarda transferden sorumlu yetkililer, hazırlanan liste üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şu anda tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdaki Okan Buruk da sezonun tamamlanmasıyla birlikte liste çalışmalarına katılacak ve müspet adımlar atılacak.

DUBOIS DA PLANLAR ARASINDA Galatasaray'ın bu yaz Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois da gelecek sezonki kadro planları arasında yer alıyor. Okan Buruk, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen tecrübeli oyuncuyu birden fazla mevkide alternatif oluşturması nedeniyle kadroda tutmayı düşünüyor. Hem oyun setlerine alışkanlığı hem de profesyonellik seviyesi yüksek olan Fransız futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da top koşturma ihtimali son derece yüksek.