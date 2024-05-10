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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç kararını veriyor: İmzalar toplanmaya başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç kararını veriyor: İmzalar toplanmaya başladı

        Fenerbahçe'de haziran ayında yapılması beklenen seçim öncesinde başkan Ali Koç'un merakla beklenen kararı belli oldu. Yakın çevresi tarafından başkanlığa yeniden aday olması için baskı yapılan Koç için bazı Fenerbahçe kongre üyeleri de imza kampanyası başlattı. Koç da adaylığa sıcak bakıyor

        Giriş: 10.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:48
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        Ali Koç kararını veriyor!
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        Fenerbahçe'de haziran ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul için bekleyiş devam ediyor. Kritik seçim öncesinde ise en çok merak edilen konuların başında ise mevcut başkan Ali Koç'un aday olup olmayacağı geliyor. Seçimler öncesi aday olabileceğini açıklayan ilk isim Sadettin Saran olurken, Koç'un da bu konuyla ilgili kısa süre içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.

        İMZALAR TOPLANMAYA BAŞLADI, KOÇ DA SICAK BAKIYOR

        Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; yakın çevresi tarafından başkanlığa yeniden aday olması için baskı yapılan Ali Koç için bazı Fenerbahçe kongre üyeleri imza kampanyası başlattı. Koç'un göreve devam etmesi gerektiğini düşünen bazı Fenerbahçe dernekleri ve kongre üyeleri, Koç'un yeniden aday olması için noter huzurunda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na imzalı "Beyanname" gönderiyor. Öte yandan başkan Ali Koç'un da adaylığa sıcak baktığı öğrenildi.

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        SARAN: ALİ KOÇ'UN KARARINI BEKLİYORUZ

        Aziz Yıldırım'ın başkanlığında bir dönem yönetici olarak görev yapan Saran adaylığı için de bir şart koştu: "Ali Koç devam edeceğim derse, ben aday olmam. Ali Koç'un başkanlığı için çalışırım."

        Göreve talip olan Sadettin Saran yaptığı yazılı açıklama ile "Önümüzü görmek için sayın Koç'un kararını bekliyoruz. Kendisi cuma (bugün) aday olup olmayacağını açıklarsa ona göre pozisyon alacağız. Ama cuma açıklamazsa pazartesi günü aday olsa da adaylığımı bildiririm" demişti.

        AZİZ YILDIRIM: ADAY OLURSAM BUNU BEN AÇIKLARIM

        Öte yandan Saran'ın yarışa girmesi halinde eski başkan Aziz Yıldırım'ın da seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Önceki gün bir açıklama yayınlayan Yıldırım, "Adayım" demese de "Aday değilim" ifadesini de kullanmaması dikkat çekti.

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        Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

        "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

        ŞEKİP MOSTUROĞLU: SARAN ADAY, 24 MAYIS SON TARİH

        Öte yandan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın resmi olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Tivibu Spor'a konuşan Mosturoğlu şunları söyledi:

        "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var. 24 Mayıs, Fenerbahçe başkan adayları için son başvuru tarihi."

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