Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Jhon Arias...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Jhon Arias ile ilgilendiğini yazdı.
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
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Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Brezilya temsilcisi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.
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27 yaşındaki futbolcuyla İspanyol ekibi Sevilla ve Rus takımı Zenit'in de yakından ilgilendiği belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncu için çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye karar verdiği ifade edildi.
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163 MAÇTA 71 GOL KATKISI!
2021/22 sezonunun başında Independiente Santa Fe takımından Fluminense'ye transfer olan Arias, Brezilya ekibiyle çıktığı 163 maçta 34 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.
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Kolombiya Milli Takımı'nda da 13 kez forma giyen Arias, 1 de gol kaydetti. Asıl mevkisi sağ açık olan Arias, 10 numara ve sol açıkta da forma giyebiliyor.