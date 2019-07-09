Üçüncü Şahıs filmi oyuncuları kimler? Üçüncü Şahıs filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Romantizm dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Üçüncü Şahıs filmine dair detaylar...

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİLMİ KONUSU

Üç farklı şehirde (Roma, Paris ve New York) gelişen üç ayrı hikayeyi konuk oluyoruz. Yakın zamanda evliliği sonlanan Michael, Paris'te yaşar. Yeni sevgilisi Anna tarafından ziyaret edildiği esnada Anna, Michael hakkında büyük bir sırrı öğrenir ve artık ona güvenmesi oldukça zordur. Bu durum ilişkilerini zora sokacaktır.

New York'ta yaşayan Julia, oğlunu öldürmeye teşebbüsle suçlanmaktadır, her ne kadar karşı çıksa da oğlunun vesayeti babası Rick'e verilir. Rick, anne ve oğlu arasındaki ilişkiyi tamamen bitirmenin peşindedir. Roma'ya bir iş gezisine çıkan Sean ise İtalyan Monica'ya aşık olur ve bu esnada büyük bir talihsizlik patlak verir. Monica'nın kızı kaçırılır; Sean ise küçük kızı kurtarmanın bir yolunu bulmak zorunda kalır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS OYUNCULARI KİMLER?