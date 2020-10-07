Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? sorusu uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. İlk etapta 500 bin tablet dağıtılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakan Selçuk ise geçtiğimiz günlerde ücretsiz tabletlerle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...
ÜCRETSİZ TABLETLER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
500 bin tabletin öğrencilere dağıtımı önümüzdeki hafta başlayacak. Cihazların dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek.
ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımına ilişkin yaptığı açıklamada;
"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."
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