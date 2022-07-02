Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerini açıkladı.

MÜZEKART GNS NEDİR?

Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimize “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 1 Temmuz – 1 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?

Kartların "gencnesever.com" internet sitesinden alınabileceğini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaz dönemi seyahat seven genç arkadaşlarımız için muhteşem bir haber vermişti. Gençlerimiz, 15 Temmuz-1 Eylül'de 81 ilde seçilen yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkanına kavuşmuştu. Bu çalışmanın; genç seyyahlar için, ülkemizi gezmek isteyen, kültürel zenginliğimizi tecrübe etmek isteyen gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin yoğun bir şekilde bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum. Şimdi başka bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edecekler." ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1- Gönüllülüğe ve spora hayatında daha çok yer vereceğine dair söz ver.

2- Kayıt formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldur.

3- Sistemin seni yönlendireceği muze.gov.tr adresinden başvurunu tamamla ve Müzekart GNS dijital kartın senin olsun!

4- Telefonuna indireceğin “Türkiye’nin Müzeleri” uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak tarihi ve kültürü keşfetmenin keyfini yaşamaya başla!

ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN