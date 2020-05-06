Ücretsiz izin ödeneği ne zaman verilecek? Nakdi ücret desteği ne zaman yatırılacak? soruları koronavirüs sürecinden etkilenen vatandaşların gündeminde. Bu süreçte ücretsiz izne çıkartılan çalışanlara günlük 39.24 TL, aylık 1.168 TL ödeme yapılacak. Ayrıca işsiz olup da işsizlik maaşı alamayanlar da aylık 1.168 TL'li ödemeden faydalanabilecek. Başvurularını yapan vatandaşların ilk ödeme tarihleri belirlendi. İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, İşsizlik maaşı hakkından yararlanamayan işsizler ve kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan ücretsiz izne çıkartılmış olanlar ise günlük 39.24 TL (aylık 1.168 TL) tutarındaki nakdi ücret desteğinden yararlanacaklar. 3 Mayıs tarihine kadar başvuru yapanlara nakdi ücret desteği ödemeleri cuma günü yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Üç aylık işten çıkarma yasağı döneminde ücretsiz izne çıkartılmış olanlar, iznin kullanıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) bildirilecek. Bu kapsamda, kısa çalışma ödeneği çıkmayan işçiler için nisan ayına ait ücretsiz izinler dolayısıyla mayıs ayının sonuna kadar başvuru yapılabilecek. İşveren, aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde “18-Kısa çalışma ödeneği” şeklinde bildirmiş oldukları eksik prim gerekçesini, “28-Pandemi ücretsiz izin” olarak güncelleyecekler. İşveren, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC kimlik numarasını, IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE KİM, NASIL BAŞVURABİLİR?

15 Mart sonrasında işsiz kalanların nakdi ücret desteği için kendilerinin başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce işsizlik başvurusunda bulunmuş olanların ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor. Başvurduğu halde işsizlik maaşına hak kazanamamış olan kişilerin nakdi ücret desteği ödemeleri, İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecek.

15 Mart’tan sonra işsiz kaldığı halde daha önce işsizlik maaşı başvurusunda bulunmamış olanların ise “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devlet’ten başvuru yapmaları gerekiyor.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR DA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek-9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışanlar da işsiz kalmışlarsa veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlarsa nakdi ücret desteği alabilecekler. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu, bu kişileri çalıştıranlarca yapılacak. Ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin başvurunun, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine bildirilmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise kendileri başvuruda bulunacaklar.