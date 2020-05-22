“Ücretsiz İznin Verildiği Ayı Takip Eden Ayın 3’üne Kadar Başvuru Yapılabilecek”

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.

ÖDEMEL BAŞLADI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izin desteğinde şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi. 8 Mayıs'tan itibaren ödemeler başladı.