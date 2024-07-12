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        Haberler Bilgi Gündem Ücretli öğretmenlik başvuru başladı mı? 2024 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru sayfası

        Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Temmuz ayıyla birlikte, ücretli öğretmenlik başvuruları için merak edilen dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 yeni eğitim ve öğretim yılı programını geçtiğimiz haftalarda duyurdu. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini sorguluyor. Bu kapsamda, başvurular ise e-devlet platformu üzerinden yapılacak. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2024 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 00:29 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:29
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          Ücretli öğretmenlik başvuru takvimi... Ücretli öğretmenlik başvurularının detayları için ilgili illerin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak duyurular adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2024-2025 yılı okulların açılış tarihinin açıklanmasıyla başvuru süreci ve gerekli belgelere ilişkin araştırmalar başladı. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte ayrıntılar...

        • 2

          ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

          Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor.

        • 3

          Bu bağlamda ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve takvim detayları için başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.

        • 4

          ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

          ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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