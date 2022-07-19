ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız." dedi.