Dünya şehirlerinde trafik sıkışıklığı artarken, gökyüzünün bu soruna somut bir çözüm sunabileceğini gösteren birçok araştırma yürütülüyor.

Bunlardan Boston Consulting Group'un hazırladığı rapora göre, paylaşım hizmetlerinin gökyüzünde sabit güzergahlar belirlemesiyle birlikte, 2030 yılında dünyanın dört bir yanında insanların hava taksilerle 1 milyar yolculuk yapacağı öngörülüyor. Bu hava taksilerinin büyük kısmının ise pilotsuz çalışabileceği aktarılıyor.

Şehirlerde elektrikli hava taksilerinin kullanılacağı uçuş pazarının, önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme yaşayacağı da araştırmalarda yer alıyor.

Bu kapsamda, Dubai, Los Angeles, Dallas ve Singapur gibi şehirlerde 2020 yılında test uçuşlarının başlaması planlanıyor ve 2023 yılında ise ticari operasyonların başlaması bekleniyor.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 1.35 TRİLYON DOLARA ÇIKACAK

İlk etapta uçuşlar pilotlar tarafından kontrol edilecek olsa da hafif hava taşıtının, yerde personel tarafından kontrol edilerek 2025 yılı itibarıyla büyük şehirlerde çatıların üstünde otonom olarak uçmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Yakın gelecekte dünya genelinde yaklaşık 3 bin uçan taksinin faaliyet göstermesi beklenirken, bu rakamın 2030 yılında 12 bine, 2050 yılında ise yaklaşık 100 bin uçan taksiye kadar artacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, küresel uçan taksi pazarının ABD ve Güneydoğu Çin’in ötesine geçerek Almanya’daki büyük ve orta ölçekli şehirlere de uzanarak 2040 itibarıyla 1.35 trilyon euro’ya ulaşabileceği öngörülüyor.

ANLIK POZİSYONU BELİRLEYECEK

Söz konusu alanda çalışmalar yürüten şirketlerden biri olan Bosch, uçuşları emniyetli hale getirmek için bir takım sensörler geliştirdiğini açıkladı.

Öyle ki, Alman şirket tarafından konvansiyonel havacılık teknolojisinin, otonom uçan taksilerde kullanılamayacak kadar pahalı, hacimli ve ağır olması nedeniyle otonom sürüşte veya elektronik stabilite programı (ESP) sisteminde de kullanılan modern sensörlerin, bu boşluğu doldurabileceği fikri ortaya atılmış durumda.

Buradan hareketle Bosch’ta görev yapan bir mühendis ekibinin, uçan taksiler için bir evrensel kontrol ünitesi oluşturmak için çok sayıda sensörü bir araya getirdiği aktarıldı.

Otomotiv sektöründe de kullanılmakta olan Bosch sensörlerininin, uçan taksilerin her an için pozisyonunun belirlenmesini sağlamak üzere tasarlandığı açıklanıyor.

HELİKOPTERDEN DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ

Bosch Otomotiv Elektronikleri Bölümü Başkanı Harald Kröger, "İlk uçan taksiler, en geç 2023 yılında büyük şehirlerde uçmaya başlayacak. Bu geleceğin pazarını şekillendirmede önemli bir role sahip olmayı planlıyoruz" dedi.

Bosch'un sensör kutusunun, mikro elektrik–mekanik sistemler (MEMS) sensörleri ile donatıldığı ve bu sensörlerin hava taşıtının hareketlerini ölçtüğü belirtiliyor.

Araştırmalar, uçan taksilerin maliyetlerinin helikopterlere kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Günümüz sensör teknolojisi ile donatılmış bir uçan taksinin 500 bin euro'ya mal olabileceği aktarılıyor.