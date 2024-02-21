Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de yolcunun acil durum kapısını açmaya çalıştığı uçak zorunlu iniş yaptı

        ABD'de yolcunun acil durum kapısını açmaya çalıştığı uçak zorunlu iniş yaptı

        New Mexico'dan Chicago'ya giden uçakta bulunan bir yolcu, uçağın havalanmasından 30 dakika sonra acil durum kapısını açmaya çalışması panik yarattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'de American Airlines'a ait uçak, bir yolcunun uçuş anında acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine New Mexico'ya geri dönmek zorunda kaldı.

        Fox News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, Chicago Uluslararası Havaalanına gitmekte olan uçağın New Mexico'ya geri dönerek zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

        Yolcular, olayın kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra meydana geldiğini söyledi.

        REKLAM

        Olay çıkaran yolcunun acil durum kapısını açmaya çalışmadan önce "uçaktan inmek istediğini" söylediği belirtildi.

        Uçaktaki diğer yolcuların acil durum kapısını zorlayan adama müdahale ettiği kaydedilerek, bir uçuş görevlisinin de tedbir amacıyla yolcunun bacaklarını bantladığı ve esnek kelepçeler kullandığı aktarıldı.

        Olayın ardından Albuquerque Uluslararası Sunport'a geri dönen uçaktaki yolcu yerel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #UÇAK
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Habertürk Anasayfa