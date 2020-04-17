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Havayolu şirketleri koronavirüs sonrası yeni dönemde uçuşların nasıl gerçekleştirileceğine dair planlarını açıklamaya ve uygulamaya başladı. İngiliz EasyJet ve Dubai merkezli Emirates bu konuda ilk oldular.

Mart ayında tüm uçuşlarını durduran EasyJet, uçuşlara başladığında yolcuları boşluklarla oturtmayı planlıyor. Yani cam kenarı ve koridordaki koltukta yolcu olacak, orta sıralar ise boş duracak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan EasyJet CEO'su Johan Lundgren alacakları bu önlemin daha çok kişiyi uçak kullanmaya teşvik edeceğine inandıklarını belirtti.

KIŞ DÖNEMİ REZERVASYONLARINDA ARTIŞ

EasyJet söz konusu önlemin koronavirüsün gidişatına bakılarak ne kadar süre uygulanması gerekiyorsa uygulanacağını belirtti. Yolcu sağlığının öncelikleri olduğunu vurgulayan Johan Lundgren kış dönemi için rezervasyonların şimdiden geçen seneyi geride bıraktığı bilgisini verdi.

EasyJet uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından hemen tam kapasiteye dönmeyi beklemiyor. Bu sebeple ilk aşamada sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği büyüklükteki uçaklarla sadece faaliyet gösterecek.

SONUÇ 10 DAKİKADA ALINIYOR

Emirates Havayolları ise EasyJet'in aksine uçuşlarını tamamen durdurmuş değil. Dubai'den Tunus'a önceki gün gerçekleşen uçuşta ise yeni bir uygulamaya imza atıldı. Yolcular uçağa alınmadan önce kan testinden geçirildi.

Emirates söz konusu testin sonuçlarının 10 dakikada alındığını ve uygulamanın devam edeceğini belirtti. Koronavirüs testleri Dubai Havalimanı'nda check-in alanının yanında gerçekleştirildi.