28 OCAK 2020
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Uçak ve helikopter kazalarında hayatlarını kaybeden ünlü isimler

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD´li Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybederken, Türkiye ve dünya genelinde son 62 yılda spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından tanınmış birçok isim helikopter ve uçak kazalarında yaşamlarını yitirdi. Bu kazalar olsa da en güvenli ulaşım aracının uçaklar olduğunu istatistikler gösteriyor...

28.01.2020 - 12:26 | Güncelleme: DÜNYADAN

  • 26 Ocak 2020 Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Los Angeles idari bölgesine bağlı Calabasas şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

  • 15 Ekim 2019 Eski Amerikalı profesyonel otomobil yarışçısı olan ve elde ettiği toplamda dokuz şampiyonluğu ile NASCAR Yarışlarını en fazla kazanan ikinci yarış pilotu olan Mike Stefanik, Connecticut yakınlarında geçirdiği bir uçak kazasında 61 yaşında öldü.

  • 4 Temmuz 2019 Amerikalı milyarder sanayici Chris Cline, Bahamalar'ın Abaco Adaları'nda içinde bulunduğu bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 60 yaşlarında öldü.

  • 27 Mayıs 2019 Brezilyalı şarkıcı ve besteci Gabriel Diniz, Brezilya'da meydana gelen bir uçak kazasında henüz 28 yaşında öldü.

  • 21 Ocak 2019  Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, içinde bulunduğu uçağın Manş Denizi yakınlarında düşmesi sonucu 29 yaşında yaşamını yitirdi.

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