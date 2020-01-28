15 Ekim 2019 Eski Amerikalı profesyonel otomobil yarışçısı olan ve elde ettiği toplamda dokuz şampiyonluğu ile NASCAR Yarışlarını en fazla kazanan ikinci yarış pilotu olan Mike Stefanik, Connecticut yakınlarında geçirdiği bir uçak kazasında 61 yaşında öldü.