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Uçak filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An ve Tony Goldwyn’in paylaştığı Uçak filmi 2023 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Uçak (Plane) filminin konusu nedir? Uçak filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Uçak (Plane) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

UÇAK (PLANE) FİLMİ KONUSU

Uçak, hasar gören uçağı indirdiği adada kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulan pilot Brodie ve yolcuların mücadelesini konu ediyor. Pilot olan Brodie Torrance’ın kullandığı uçak, yakalandıkları fırtınada büyük hasar alır. Acil iniş yapmak zorunda kalan Torrance, uçağı başarılı bir şekilde bir adaya indirerek yolcuların hayatını kurtarır.

Ancak iniş yaptıkları yer, savaş alanına dönmüş bir bölgedir. Yolcular, tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındıklarında, onlar için hayatta kalma mücadelesi şimdi başlar. Hem kendi hem de yolcuların hayatını kurtarmak için Torrence, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare’den yardım istemek zorunda kalır.

UÇAK FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler

Mike Colter

Yoson An

Tony Goldwyn

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