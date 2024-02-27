Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Uçak (Plane) filminin konusu nedir? Uçak filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Uçak (Plane) filminin konusu nedir? Uçak filmi oyuncuları kimler?

        Uçak (Plane) filmi 27 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Charles Cumming, J.P. Davis'in tarafından kaleme alınan film, Jean-François Richet tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Uçak (Plane) filminin konuunu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Uçak (Plane) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 18:36 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçak (Plane) filminin konusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uçak filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An ve Tony Goldwyn’in paylaştığı Uçak filmi 2023 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Uçak (Plane) filminin konusu nedir? Uçak filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Uçak (Plane) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        UÇAK (PLANE) FİLMİ KONUSU

        Uçak, hasar gören uçağı indirdiği adada kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulan pilot Brodie ve yolcuların mücadelesini konu ediyor. Pilot olan Brodie Torrance’ın kullandığı uçak, yakalandıkları fırtınada büyük hasar alır. Acil iniş yapmak zorunda kalan Torrance, uçağı başarılı bir şekilde bir adaya indirerek yolcuların hayatını kurtarır.

        Ancak iniş yaptıkları yer, savaş alanına dönmüş bir bölgedir. Yolcular, tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındıklarında, onlar için hayatta kalma mücadelesi şimdi başlar. Hem kendi hem de yolcuların hayatını kurtarmak için Torrence, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare’den yardım istemek zorunda kalır.

        UÇAK FİLMİ OYUNCULARI

        Gerard Butler

        Mike Colter

        Yoson An

        Tony Goldwyn

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Evlendi
        Evlendi
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Habertürk Anasayfa