Uçak kazasında öldüğü açıklanan Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in cenaze töreninin "dışarıya kapalı bir şekilde" St. Petersburg'daki bir mezarlıkta yapıldığı bildirildi.
- 1
Prigojin’e ait "Konkord" adlı şirketten yapılan yazılı açıklamada, 23 Ağustos’ta Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölen Prigojin’in cenaze törenine ilişkin bilgilere yer verildi.
- 2
Prigojin’in, St. Petersburg’daki bir mezarlıkta gömüldüğü ifade edilen açıklamada, “(Prigojin) Yevgeniy Viktoroviç’in vedası dışarıya kapalı bir şekilde yapıldı. Kendisine veda etmek isteyenler Porohovskoye mezarlığını ziyaret edebilir.” denildi.
- 3
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Prigojin’in cenaze törenine ilişkin kararların akrabaları tarafından alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in törene katılmayacağını söylemişti.
-
- 4
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
- 5
Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.
- 6
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10