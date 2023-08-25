Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü İş İmkanları hteg

Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü İş İmkanları hteg

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Uçak elektrik ve elektroniği bölümü, havacılık endüstrisinin gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere uçakların elektrik ve elektronik sistemlerini yöneten uzmanları yetiştiren 4 senelik bir lisans porgramıdır. Bu bölümde öğrencilere; uçak içi elektrik sistemleri, aviyonik teknolojileri, haberleşme sistemleri ve navigasyon ekipmanları gibi temel konularda eğitim verilir. Uçakların güvenli uçuşunu ve performansını sağlamak için hayati öneme sahip olan bu sistemler, uçak elektrik ve elektroniği uzmanlarının yetenekleriyle geliştirilir ve yönetilir. Peki, uçak elektrik ve elektroniği mezunları ne iş yapar? Uçak elektrik ve elektroniği mezunları nerede çalışır?

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Uçak Elektrik ve Elektroniği Mezunları Ne İş Yapar?

Uçak elektrik ve elektroniği bölümü mezunları, havacılık endüstrisinde çeşitli kritik görevleri üstlenebilirler. Elektrik ve elektronik sistemlerinin tasarımı, testi, bakımı ve güvenliği gibi alanlarda çalışırlar. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Aviyonik Mühendisi: Uçaklarda kullanılan aviyonik sistemlerinin tasarımı, entegrasyonu, testi ve bakımıyla ilgilenirler. Bu sistemler arasında kokpit ekranları, navigasyon cihazları, haberleşme ekipmanları bulunur.

Elektrik Sistemleri Mühendisi: Uçak içi elektrik sistemlerinin tasarımı, kablolama, elektrik panoları ve güç dağıtımı gibi konularda çalışırlar.

Elektronik Test Mühendisi: Uçak elektronik sistemlerinin test ve doğrulama işlemlerini yaparlar. Donanım ve yazılım testleri gerçekleştirerek sistemlerin güvenilirliğini sağlarlar.

Uçak Bakım Teknisyeni: Elektrik ve elektronik sistemlerin bakımı ve onarımını gerçekleştirirler. Arızaları tespit eder ve gerekli tamiratları yaparlar.

Havacılık Yazılım Geliştiricisi: Uçakların kontrol ve navigasyon sistemlerinin yazılımlarını geliştirirler. Uçuş güvenliği için kritik olan bu yazılımların kalitesini sağlarlar.

Uçuş Test Mühendisi: Uçak sistemlerinin test edilmesi ve uçuş sırasında performansının değerlendirilmesi işlemlerini yönetirler.

Uçak Elektrik ve Elektroniği Mezunları Nerede Çalışır?

Uçak elektrik ve elektroniği bölümü mezunları, havacılık endüstrisindeki teknolojik gelişmelere ayak uydurarak kariyerlerini şekillendirebilirler. Aviyonik sistemlerin ve elektrik altyapısının hızla değişen gereksinimlerini karşılayarak sektördeki yenilikçi ve dinamik bir rol oynayabilirler. Ayrıca ileri düzey sertifikalar alarak uzmanlık alanlarını genişletebilir ve daha yüksek sorumluluklar üstlenebilirler. Bu anlamda uçak elektrik ve elektroniği mezunları iş olanakları aşağıdaki imkanlara sahiptir.

Uçak Üreticileri ve Fabrikaları: Uçak üreticileri, yeni uçakların aviyonik sistemlerini ve elektrik altyapısını tasarlamak ve entegre etmek için bu uzmanlara ihtiyaç duyarlar.

Havayolu Şirketleri: Havayolu şirketleri, uçakların bakımı ve onarımı sırasında elektrik ve elektronik sistemlerin kontrolünü sağlamak üzere mezunları istihdam edebilir.

Havacılık Bakım ve Onarım Şirketleri: Özel bakım ve onarım şirketleri, uçaklardaki elektrik ve elektronik sistemlerin bakımını ve güvenliğini sağlama görevini mezunlara verebilir.

Aviyonik ve Elektrik Ekipman Üreticileri: Kokpit ekranları, navigasyon sistemleri, iletişim cihazları gibi aviyonik ve elektrik ekipmanlarını üreten firmalar, bu bölüm mezunlarına talep edebilirler.

Havalimanları: Büyük havalimanları, uçakların elektrik ve elektronik sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak için bu uzmanlara ihtiyaç duyarlar.

Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Dersleri

Uçak elektrik ve elektroniği bölümü dersleri; öğrencilere uçakların elektrik ve elektronik sistemlerini tasarlama, geliştirme, bakımını yapma ve güvenliğini sağlama konularında kapsamlı bir eğitim sunar. Genel olarak verilen dersler aşağıdaki gibidir.

Temel Matematik

Temel Fizik

Temel Elektrik ve Elektronik

Devre Analizi

Sayısal Elektronik

Elektrik Güç Sistemleri

Aviyonik Sistemleri

Uçak Elektrik Sistemleri

Elektronik Devre Tasarımı

Haberleşme Sistemleri

Navigasyon Sistemleri

Kontrol Sistemleri

Mikrodenetleyiciler ve Mikroişlemciler

Elektromanyetik Alanlar

Veri İletişimi

Elektrik ve Elektronik Test Teknikleri

Uçak Elektrik Bakımı

Aviyonik Entegrasyonu

Elektronik Güvenlik ve Emniyet

RF (Radyo Frekans) Teknolojileri

Elektronik Devre Simülasyonu

Uçak Elektroniği Arızaları ve Onarımı

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