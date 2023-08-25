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        Haberler Gündem Eğitim Uçak Bakım ve Onarım Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Uçak Bakım ve Onarım Bölümü İş İmkanları

        Uçak Bakım ve Onarım Bölümü nedir?

        Uçak bakım ve onarım bölümü; havacılık sektöründe uçakların bakımını, onarımını ve kontrollerini gerçekleştirmek üzere yetkin profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim alanıdır. Bu bölümde öğrencilere uçakların güvenliği, performansı ve işleyişi için gerekli teknik bilgi ve beceriler kazandırılır. Peki, uçak bakım ve onarım bölümü nedir? Uçak bakım ve onarım bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:04
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        Uçak Bakım ve Onarım Bölümü nedir?
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        Uçak Bakım ve Onarım Bölümü nedir?

        Uçak bakım ve onarım bölümü, havacılık sektöründe çalışacak olan teknisyenleri, mühendisleri ve uzmanları yetiştirmeyi hedefler. Bu bölümde öğrencilere uçakların bakım, onarım, revizyon, denetim ve test işlemleri konusunda gerekli teorik ve pratik eğitim verilir. Uçakların emniyetli bir şekilde uçuş yapmasını sağlamak, teknik arızaları gidermek ve düzenli bakımı gerçekleştirmek bu bölümün temel amacıdır. Eğitim süresi ise 4 yıldır. Peki, uçak bakım ve onarım mezunları ne iş yapar? Uçak bakım ve onarım mezunları nerede çalışır?

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        Uçak Bakım ve Onarım Mezunları Ne İş Yapar?

        Bu bölümün mezunları, havacılık endüstrisinde çeşitli görevleri üstlenebilirler. İstihdam edilebilecekleri meslekler şu şekildedir:

        • Uçak Teknisyeni: Uçakların bakım, onarım, montaj ve denetim işlemlerini gerçekleştirirler.
        • Uçak Mühendisi: Uçak sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve analiz eden mühendislik görevlerini üstlenebilirler.
        • Uçak Onarım Uzmanı: Teknik arızaları tespit eder, gerektiğinde parçaları değiştirir veya onarımları gerçekleştirirler.
        • Uçak Test Uçuş Teknisyeni: Uçakların test uçuşlarını yaparak performansını değerlendirir ve raporlar oluşturur.
        • Havacılık Şirketlerinde Bakım Sorumlusu: Havayolu şirketlerinde uçak bakım ve onarımının düzenli ve güvenli şekilde yapılmasını yönetirler.
        • Uçak Bakım Eğitmeni: Havacılık okullarında veya şirket içi eğitimlerde uçak bakım tekniklerini öğretebilirler.

        Uçak Bakım ve Onarım Mezunları Nerede Çalışır?

        Uçak bakım ve onarım bölümü mezunları, havacılık sektörünün temel taşıdır çünkü uçakların güvenliği ve işleyişi onların bilgi ve becerilerine dayanır. Havacılık endüstrisindeki gelişmeler ve artan hava trafiği, bu mezunlara olan talebi artırmaktadır. Uzmanlaşarak farklı uçak tipleri ve teknolojileri hakkında bilgi edinebilir, yönetim pozisyonlarına yükselebilir veya özel projelerde çalışabilirler. Dolayısıyla uçak bakım ve onarım mezunları iş olanakları da kendilerine yaptıkları bilgi yatırımına göre değişebilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

        • Havayolu Şirketleri: Havayolu şirketlerinin bakım ve onarım departmanlarında çalışabilirler.
        • Özel Uçak Bakım Şirketleri: Uçak bakım ve onarım hizmetleri sunan özel şirketlerde görev alabilirler.
        • Havacılık Üretim Şirketleri: Uçak üretim şirketlerinde veya tedarikçi firmalarda çalışabilirler.
        • Havalimanları: Havalimanlarında bulunan bakım üslerinde uçakların bakım ve onarımını yapabilirler.
        • Havacılık Eğitim Kuruluşları: Havacılık okullarında eğitmen olarak görev alabilir veya uçak bakım eğitimleri düzenleyebilirler.
        • Askeri Havacılık: Askeri uçakların bakım ve onarım birimlerinde görev alabilirler.

        Uçak Bakım ve Onarım Bölümü Dersleri

        Uçak bakım ve onarım bölümü dersleri; öğrencilerine uçakların bakımı, onarımı, testleri, sistemleri ve güvenliği konularında geniş bir teknik altyapı sunar. Aşağıda liste halinde sıralanmıştır.

        • Temel Havacılık Teknolojileri
        • Uçak Elektroniği
        • Uçak Motorları ve Sistemleri
        • Uçak Malzemeleri ve Teknolojileri
        • Uçak Bakımı ve Onarımı
        • Uçak Sistemleri Testleri
        • Havacılık Emniyeti ve Kalite Kontrolü
        • Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
        • Elektrik ve Elektronik Sistemler Bakımı
        • Motor Bakımı ve Onarımı
        • Aviyonik Sistemler
        • Uçak Yakıt ve Yakıt Sistemleri
        • Uçuş Kontrol Sistemleri
        • Uçak Kabin Sistemleri
        • Uçak Yapı ve Gövde Bakımı
        • Ağırlık ve Denge Kontrolü
        • Radyo Navigasyon ve İletişim Sistemleri
        • Uçak Test Uçuşları ve Değerlendirmesi
        • Uçak Emniyet Yönetimi
        • Uçak Bakım Yönetimi
        • Havacılık Hukuku ve Regülasyonlar
        • Uçak Bakım Eğitimi
        • Teknik Resim ve Dokümantasyon
        • Uçak Motoru Testleri
        • Uçak Onarım Atölyesi Pratiği
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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