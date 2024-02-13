Florida'da uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı
ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın yola düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz günlerde otoyola düşen küçük jet uçağının düşüş anı ortaya çıktı.
10 Şubat günü, Florida'nın güneybatısında I-75 numaraları otoyolun güney şeridine düşen Bombardier Challenger 600 tipi jetten çıkan koyu dumanlar onlarca metre yükselerek etrafa yayılmıştı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, özel jette 5 yolcunun bulunduğu, kazanın sebebinin yerel yetkililerle birlikte araştırıldığı belirtilmişti. 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Son olarak uçağın otoyola düşüş anı görüntüleri ortaya çıktı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.