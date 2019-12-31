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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların iç bölgelerde kar şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

31.12.2019 - 07:44 | Güncelleme:
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

 

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ANKARA 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR 7°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ERZURUM -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 2°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

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