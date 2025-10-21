Habertürk
        Üç Yıldız, Tek Sahne, Ortak Coşku: The Sound of Superstar!

        Üç Yıldız, Tek Sahne, Ortak Coşku: The Sound of Superstar!

        The Sound of Superstar etkinliği kapsamında Clean Bandit, M Lisa ve Dolu Kadehi Ters Tut 24 Ekim Cuma akşamı Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 21.10.2025 - 13:18 Güncelleme: 21.10.2025 - 13:18
        Üç yıldız, tek Sahne, ortak coşku
        The Sound of Superstar’ı İstanbul’a geliyor. 24 Ekim Cuma akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşecek The Sound of Superstar’ın Türkiye’deki ilk sahnesinde, Grammy ödüllü dünyaca ünlü elektronik-pop grubu Clean Bandit unutulmaz bir performansa imza atacak. Heyecan sadece bununla sınırlı değil! Aynı gece Clean Bandit’ten önce sahne alacak olan Türk rap müziğinin yükselen yıldızı M Lisa ve alternatif rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

        Dolu Kadehi Ters Tut
        Dolu Kadehi Ters Tut

        Konserde, elektronik ritimleri, klasik müzik enstrümanlarıyla birleştiren benzersiz tarzıyla milyonları peşinden sürükleyen Clean Bandit, ana grup olarak sahne alacak. “Rather Be”, “Rockabye” ve “Symphony” gibi dünya listelerini altüst eden hitleriyle tanınan Clean Bandit’in Volkswagen Arena’yı dev bir dans pistine çevireceği konserde, M Lisa’nın güçlü vokalleri ve Dolu Kadehi Ters Tut’un enerjik sahne performansı geceye damga vuracak.

        M Lisa
        M Lisa

        24 Ekim Cuma akşamı doyasıya bir müzik deneyimi yaşamak için The Sound of Superstar biletleri Biletix'te satışa çıktı...

        #Volkswagen Arena
        #Dolu Kadehi Ters Tut
        #konser
