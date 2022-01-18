'Üç Kuruş'ta sürpriz gelişmeler!

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'Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu 10. bölümünde; İrfan polislere teslim olarak yeni oyunun ilk hamlesini yaptı. Bildiklerini ancak Efe'ye anlatacağını söyleyen İrfan, finalde Efe ve Kartal ile karşı karşıya geldi. İrfan, ortak düşmanları olduğunu söyleyerek yakalamak istedikleri adamları ancak kendisinin yardımıyla yakalayabileceklerini söyleyerek Baybars'a karşı ortaklık teklif etti.

SOSYAL MEDYA '#İÇERDE' DEDİ

'Üç Kuruş', 10. bölümüyle TOTAL'de 5.53 izlenme oranı (reyting), 11.90 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.77 izlenme oranı (reyting), 9.76 izlenme payı (share), AB'de 3.87 izlenme oranı (reyting), 8.95 izlenme payı (share) elde etti. #içerde etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

KARTAL, NEZİH'İ ÖLDÜRDÜ

Nezih, Kartal'ın işini bitirmek için Çıngıraklı'ya baskın yaptı. Bahar'ın da desteğiyle önceden önlemini alan ve Nezih'in adamlarını kendi tarafına çekmeyi başaran Kartal, Nezih'i öldürdü. Daha sonra Kartal ve Efe, cesedini Azad'a teslim ederek Nezih'i Kartal'ın indirdiğini duyurdu. Nezih Yöndel karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Algöz, Üç Kuruş'a veda etti.

EFE 'İÇERDE'

Efe, suçluları yakalayıp en tepedeki isim olan Baybars'a ulaşabilmek için içerde olmaya karar verdi. Amirine "Bana izin ver, aralarına gireyim!" diyerek teklif sunan Efe, polislikten istifa ederek mafyanın içine girmek için harekete geçti. İlk hamlesi ise Nezih'e karşı Kartal'ın yanında durmak oldu.

YENİ BÖLÜMDEN DİKKAT ÇEKEN SAHNE!

'Üç Kuruş'un 11. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Neriman, Ferhan'la görüşerek Kartal'dan önce Baybars'ın yerini bulması gerektiğini söylerken Ferhan'ın Neriman'a hedef listesinde de yazdığı gibi "abla" demesi dikkat çekiyor. Neriman Ferhan'a bilmediği şeyler olduğunu söylerken Neriman'ın ne bildiği merak konusu oluyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Kadir Çermik, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!