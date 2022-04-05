Efe'nin Leyla'yı istediğini Kartal'a söylediği bölümde Kartal, Efe'ye yumruk atarak tepkisini gösteriyor. Efe ile annesi Aysel, Saliha babaannenin evine giderek Leyla'yı isterken verilecek yanıt merakla bekleniyor.

"HALAMIN OĞLU..."

Kartal ve Çetin'in kavga ettiği anlar dikkat çekerken Kılıç, Şahin'e silah doğrultuyor. Kartal, Çetin'in halasının oğlu olduğunu öğrendiğini söylerken ikili arasında yaşanacak yüzleşme için nefesler tutuluyor. Tanıtımda gerilimi giderek yükselten 'ölmüş' sözü ise akıllara "Kim öldü?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ 21. SON BÖLÜM İZLE!

'ÜÇ KURUŞ'UN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Baybars'ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır. Kılıç'ın vahşeti Şahin'in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç'ı saf dışı bırakmak için Neriman'la bir plan yapar.

Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin'in oyunu Kartal ve Çetin'i karşı karşıya getirir. Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin abisinin karşısına çıkar. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Kartal ve Efe'ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur.