Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dönüş'ün çığlıklarının tüm kasabayı ayağa kaldırdığı, Türkan ve Derya'nın da anneleri için çırpındığı sahneler ile dikkat çeken tanıtımın ardından "Üç Kız Kardeş Nesrin ölüyor mu, yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte Üç Kız Kardeş yeni sezonda yaşanacaklar...