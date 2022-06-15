Üç Kız Kardeş son bölüm yayınlandı! Kanal D ile 14 Haziran Üç Kız Kardeş 16. son bölüm izle Üç Kız Kardeş sezon finali ful izle!

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi her salı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Üç Kız Kardeş dizisi 16. son bölümü izlemek isteyenler için Kanal D'nin internet sitesinde erişime açıldı. İşte Üç Kız Kardeş sezon finali hakkında merak edilenler...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş 16. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğulu bir kez daha karşı karşıya getirir. Bu konuda oldukça gururlu bir tavır sergileyen Sadık, Türkan ve Somer’in mutluluğuna gölge düşmemesi için çabalar.

Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan’la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar.

Rüçhan, Mine’nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat’ın esiri olmuştur. Somer’in de Türkan’la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.

Somer’i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan boş durmaz önce Türkan’ı sıkıştırmaya başlar. Mine’yi de bu konuyu dolduruşa getirir.

Nesrin, Rüçhan’ın artık kızını üzmesine izin vermeyecektir. İki anne yüzleşir ve Nesrin büyük bir yıkım yaşar.

Üç Kız Kardeş, sezon finali ile 14 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…