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Üç Kız Kardeş dizisinin 23. bölüm izle full! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full kesintisiz tam bölüm izle!

Üç Kız Kardeş 23. son bölüm izle!

Kanal D ekranlarında seyircisinin karşısına çıkan Üç Kız Kardeş 23. bölümü ile 25 Ekim Salı akşamı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi isimleri buluşturan dizinin son bölümünde; Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer’den yana kullanır. Heyecanlı dakikalara sahne olan dizinin izleyicileri Üç Kız Kardeş son bölüm izle bilgilerini araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 23. son bölüm tek parça izle ekranı ayrıntıları haberimizde...

Giriş: 25.10.2022 - 23:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 23. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. BÖLÜM İZLE!

    Üç Kız Kardeş 23. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ!

    Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer’den yana kullanır. Türkan’ın niyeti Mine ile ilgili duyduğu her şeyden ötürü Somer’le yüzleşmektir. Türkan, Somer’i kendi kendine dökülmesi için köşeye sıkıştırır. Somer, Türkan’ın bu hallerini hamileliğine bağlar.

    Nihayetinde Türkan ve Somer, Türkan’ın ısrarlarıyla yüzleşir. Somer ve Türkan’ın yokluğunu merak eden Mine, nerede olduklarını araştırır. Mine, bebeği Kiraz’ın sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından elinden alınacağını öğrenir. Mine, Rüçhan’a bunu sorar. Rüçhan da onaylayınca Mine bebeği alıp ortadan kaybolur. Rüçhan ve Özer bebeğin peşine düşer.

    Yıllar önceki aşkı Sevilay’la karşılaşan Özer, suçluluk duygusuyla oğlu Mustafa ve eski sevgilisi Sevilay’ı barıştırmaya niyetlenir. Özer, Mustafa ve Sevilay’ı bir araya getirir. Sevilay, artık Ayvalık’ta kalmaya karar verir. Özer, belli edemese de bu karara sevinir.

    Derya, İzmir’deki üniversite hayatına sürprizlerle başlar ve liseden arkadaşı Canan’la yeniden karşılaşır. Okul koridorlarında ilginç bir öğretim üyesiyle tesadüf eseri karşılaşır.

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