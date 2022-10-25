Üç Kız Kardeş 23. son bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ!

Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer’den yana kullanır. Türkan’ın niyeti Mine ile ilgili duyduğu her şeyden ötürü Somer’le yüzleşmektir. Türkan, Somer’i kendi kendine dökülmesi için köşeye sıkıştırır. Somer, Türkan’ın bu hallerini hamileliğine bağlar.

Nihayetinde Türkan ve Somer, Türkan’ın ısrarlarıyla yüzleşir. Somer ve Türkan’ın yokluğunu merak eden Mine, nerede olduklarını araştırır. Mine, bebeği Kiraz’ın sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından elinden alınacağını öğrenir. Mine, Rüçhan’a bunu sorar. Rüçhan da onaylayınca Mine bebeği alıp ortadan kaybolur. Rüçhan ve Özer bebeğin peşine düşer.

Yıllar önceki aşkı Sevilay’la karşılaşan Özer, suçluluk duygusuyla oğlu Mustafa ve eski sevgilisi Sevilay’ı barıştırmaya niyetlenir. Özer, Mustafa ve Sevilay’ı bir araya getirir. Sevilay, artık Ayvalık’ta kalmaya karar verir. Özer, belli edemese de bu karara sevinir.

Derya, İzmir’deki üniversite hayatına sürprizlerle başlar ve liseden arkadaşı Canan’la yeniden karşılaşır. Okul koridorlarında ilginç bir öğretim üyesiyle tesadüf eseri karşılaşır.