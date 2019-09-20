Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası , kurulacak olan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'ye eşit hisse oranı ile ortak

olacaklarını açıkladı. Üç banka tarafından dün akşam ayrı ayrı KAP'a yapılan açıklamada üç kamu bankası ortaklığında kurulacak olan şirketin kuruluş çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bankalardan KAP'a yapılan ayrı ayrı açıklamalara göre Platform Ortak Kartlı Sistemler'in sermayesi 21 milyon TL olacak ve her banka şirkette yüzde 33.33 hisseye sahip olacak.