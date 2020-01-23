Üç kafadarın maceraları

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı 'Bayi Toplantısı'nın tanıtım filmi yayınlandı

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı ve başrollerini Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Safa Sarı ile paylaştığı BKM yapımı 'Bayi Toplantısı'nın tanıtım filmi yayınlandı.

Gösterime 21 Şubat'ta girecek olan, Bedran Güzel'in yönettiği 'Bayi Toplantısı', beyazperdeye üç beyaz eşya satıcısının katıldıkları bayi toplantısında yaşadıkları macera komik bir dille aktarılacak.