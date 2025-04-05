Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Üç ilde kar geri geldi | Son dakika haberleri

        Erzincan, Tunceli ve Van'da kar geri geldi

        Erzincan, Tunceli ve Van'da kar geri geldi. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Tunceli'de bir haftadır etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Pülümür ilçesi olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Van'ın Başkale ilçesinde de vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Erzincan, Tunceli ve Van'da vatandaşlar güne kar sürprizi ile başladı.

        • 2

          Van'ın Başkale ilçesine kış geri geldi. Nisan ayında baharı bekleyen vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyanırken ilçe beyaza büründü.

        • 3

          2 bin 400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale'de gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü.

        • 4

          Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

        • 5

          Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken ilçe merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

        • 6

          Vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Bahar mevsimindeyiz yazı beklerken kış geldi. Her yer beyaza büründü" dedi.

        • 7

          Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu.

        • 8

          İlkbaharın gelişiyle birlikte çiçeklerin açtığı kentte yağan kar yağışı sürpriz olarak değerlendirildi. Tunceli'de bir haftadır etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        • 9

          Başta Pülümür ilçesi olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

        • 10

          İlkbaharın gelişiyle çiçeklerin de açtığı kentte iki mevsim bir arada yaşanırken, yetkililer sürücüleri zorlu hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        • 11

          Yetkililer ayrıca yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği yönünde de uyarılarda bulundu.

        • 12

          Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü, sis ve pus görüş mesafesini düşürdü.

        • 13

          Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

        • 14

          Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

        • 15

          Kar yağışının görüldüğü Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

        • 16

          Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de lapa lapa kar yağışı görüldü. Köyler beyaza büründü.

        • 17

          Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı.

        • 18

          Hayvanlarını otlatmaya çıkaracak olan vatandaşlar kar yağışından dolayı hayvanlarını çıkaramadıklarını kaydettiler.

        • 19

          Vatandaşlar baharın en güzel halini yaşarken aniden güne karla uyandıklarını ifade ettiler.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Motosiklet tamirhanesine silahlı saldırı!
        Motosiklet tamirhanesine silahlı saldırı!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        ABD Başkan Yardımcısından açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısından açıklamalar
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Habertürk Anasayfa