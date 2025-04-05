Erzincan, Tunceli ve Van'da kar geri geldi
Erzincan, Tunceli ve Van'da kar geri geldi. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Tunceli'de bir haftadır etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Pülümür ilçesi olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Van'ın Başkale ilçesinde de vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı
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Erzincan, Tunceli ve Van'da vatandaşlar güne kar sürprizi ile başladı.
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Van'ın Başkale ilçesine kış geri geldi. Nisan ayında baharı bekleyen vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyanırken ilçe beyaza büründü.
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2 bin 400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale'de gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü.
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Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
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Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken ilçe merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
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Vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Bahar mevsimindeyiz yazı beklerken kış geldi. Her yer beyaza büründü" dedi.
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Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu.
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İlkbaharın gelişiyle birlikte çiçeklerin açtığı kentte yağan kar yağışı sürpriz olarak değerlendirildi. Tunceli'de bir haftadır etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
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Başta Pülümür ilçesi olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
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İlkbaharın gelişiyle çiçeklerin de açtığı kentte iki mevsim bir arada yaşanırken, yetkililer sürücüleri zorlu hava şartları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Yetkililer ayrıca yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği yönünde de uyarılarda bulundu.
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü, sis ve pus görüş mesafesini düşürdü.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.
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Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
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Kar yağışının görüldüğü Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de lapa lapa kar yağışı görüldü. Köyler beyaza büründü.
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Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı.
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Hayvanlarını otlatmaya çıkaracak olan vatandaşlar kar yağışından dolayı hayvanlarını çıkaramadıklarını kaydettiler.
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Vatandaşlar baharın en güzel halini yaşarken aniden güne karla uyandıklarını ifade ettiler.