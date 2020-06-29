Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında oturan Ümmü M.´nin odasından saat 17.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan kızı odaya girdiğinde, annesini tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Genç kız önce babasını daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp yardım istedi.

Gelen sağlık ekipleri Ümmü M.´nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümmü M.´nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ümmü M.´nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olayı duyarak gelen Ümmü M.´nin annesi, "Nereye gideyim ben? Çocuğumu verin bana" diye ağladı. Fenalaşan anne evin önünde bulunan ambulansta tedavi edildi.