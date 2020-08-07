Üç bacaklı sokak köpeği, temizlik işçisini 5 yıldır yalnız bırakmıyor - İZMİR

Karşıyaka Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Sağsöz ile sokak köpeği Kola'nın yolu 5 yıl önce Bostanlı semtindeki sokaklarda kesişti.Sağsöz'ün başını sevip okşadığı Kola, temizlik işçisini o gün mesaisini tamamlayana kadar yalnız bırakmadı.Bir hayvanseverin "Kola" adını verdiği köpek, ertesi gün Mustafa Sağsöz'ü bekledi ve sokakları süpürgesiyle temizleyen işçiyi haftalarca takip etti.Cam parçasıyla yaralandıktan sonra sağ arka bacağını kaybeden, yine de Mustafa Sağsöz'ü terk etmeyen Kola, sokaklarda her gün 10 kilometrelik mesaiyi temizlik işçisiyle tamamladı.Karşılaştıkları günden bu yana birbirlerine yol arkadaşı olan Kola ve Mustafa Sağsöz her sabah sokaklarda birlikte dolaşıyor, akşam iş bitiminde yine aynı yerde buluşmak üzere ayrılıyor.Mustafa Sağsöz, Kola'yı besliyor, yıkıyor ve görenlere de sokakları süpürürken başlayan dostluğunu anlatıyor.- "O adeta üçüncü çocuğum oldu"Mustafa Sağsöz, AA muhabirine, Bingöl'de doğup büyüdükten sonra İzmir'e taşındığını ve 2008 yılında Karşıyaka Belediyesinde çalışmaya başladığını söyledi.Sabah erken saatlerde işbaşı yaptığını ifade eden Sağsöz, "Bir sabah karanlıkta yanıma bir köpeğin yaklaştığını gördüm. Önce saldırmasından korktum. 'Dur' deyince bekledi. O an hayvanlara olan sevgimi anladı. Arkadaş olduk, dost olduk. Mesai kaçta başlıyorsa beni bekliyor sonra bütün gün beni takip ediyor." diye konuştu.Çiğli ilçesinde yaşadığını vurgulayan Sağsöz, evine götüremediği için Kola'nın bir hayvanseverin bahçesinde uyuduğunu belirtti.Kola'yı evlatlarından ayırmadığını da anlatan Sağsöz, "Ben 2 çocuk babasıyım. O benim adeta üçüncü çocuğum gibi. Ona sevgiyle yaklaşıyorum. O da beni anlıyor. Diğer köpeklerle çok iyi anlaşıyor ama bir tehlike gördüğü zaman hemen havlayarak beni uyarmaya çalışıyor." diye konuştu.- Dostluğu çevredekilere örnek oluyorSağsöz, Kola ile dostluğunu görenlerin çok şaşırdığını da dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Birlikte önce ana arterlerde geziyoruz, sonra da ara sokaklarda. Yemek vermek isteyen bazı hayvanseverler oluyor. Çok duyarlı ve iyi insanlar var. 'Bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye soruyorlar. Ben Kola'ya mama alıyorum, hayvanseverler de yardım ediyor. Bizi görenler tebrik ediyor, 'Herkesin sizi örnek alması gerekir.' diyenler de var. Ben de mutlu oluyorum. Kola'nın engelli olmasına rağmen benimle dolaşmasının en önemli nedeni sevgi. Sevgi ve merhamet olduğu zaman canlılardan zarar gelmez."Karşıyaka Belediyesi yetkilileri de sokak köpeği ve temizlik işçisinin dostluğunun, bölgede yaşayanların sevgi ve saygısını kazandığını aktardı.
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