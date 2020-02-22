22 ŞUBAT 2020
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Üç ayların başlangıcı 2020 ne zaman? Diyanet 3 ayların başlangıcı Recep ayı

Üç ayların başlangıcı 2020 yılında da merak konusu oldu. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı Şubat ayı içerisinde başlayacak. Ardından Şaban ayı gelecek. En son Ramazan ayı ile beraber oruçlar son bulacak. İşte Diyanet üç aylar başlangıcı 2020 tarihi

22.02.2020 - 14:07 | Güncelleme:
üç ayların başlangıcı

Ramazan ayının habercisi olan üç aylar başlıyor. Vatandaşlar "üç aylar ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıntı merak ediyorlardı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile üç ayların başlangıcı olan tarih belli oldu. Recep ayı ile başlayanı ayı Şaban ve en son Ramazan ayı takip edecek. Ramazan Bayramı ile son bulacak. Peki, üç aylar neden önemli? Üç aylar ne demek? Bu konulara değinelim...

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

KANDİLLER BU AYLARDA 

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

1

R.EVVEL

1442

18

EKİM-2020

PAZAR

........

11

R.EVVEL

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........

1

C.EVVEL

1442

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.

"Üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı"
Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."

Müslümanların bu aylarda tövbe ve istiğfar etmesi, 5 vakit namazını cemaatle kılmaya özen göstermesi gerektiğine işaret eden Oral, şu tavsiyelerde bulundu:

"Müslümanlar bu aylarda düzenli Kur'an-ı Kerim okumalı. Recep ayından itibaren günde 5 sayfa Kur'an-ı Kerim ve onun manasını okumaya çalışalım. Yapabilen kardeşlerimiz recep ve şaban ayında oruç tutsunlar. Tabii sürekli tutmak şart değil. Tavsiyemiz pazartesi ve perşembe günleri. Bu şekilde orucu tavsiye ediyoruz çünkü Peygamberimiz, 'Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz edildiği için o gün oruç tutuyorum. Böyle bir şekilde amelim arz edilsin diye oruç tutuyorum.' demiş. Bu aylarda mümkünse biraz infak edelim. Allah yolunda dağıtalım, paylaşmayı bilelim. Ayrıca haramlardan uzaklaşmak için gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'de 'Kulak, göz ve kalp mesuldür' buyuruluyor. Dolayısıyla haramlardan gözümüzü, kulağımızı ve kalbimizi korumalıyız. Bu üç ayda ruhi bir perhiz ve eğitime girelim. Akrabalar ve komşularla ilişkilerimize dikkat edelim."

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