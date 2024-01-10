Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep ayının ilk günü ne zaman?
Recep-Şaban-Ramazan aylarından oluşan üç aylar için beklenilen gün geldi. Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü tüm İslam aleminde idrak edilecek. Üç aylar başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. İşte 2024 Üç aylar takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri...
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Üç aylar başlangıç tarihi araştırmaları hız kazandı. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan ve üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam takvimine göre hicri yılın 7., 8. ve 9. ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar ibadetle geçirilir. Hazırlık ve arınma ayı olarak değerlendirilen Şaban ayının ardından oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayı gelir. İşte 2024 Üç aylar takvimi ile Recep ayının başlangıç günü...
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ÜÇ AYLAR NEDİR?
Üç aylar, İslam takvimine göre hicri yılın 7., 8. ve 9. ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan döneme verilen isimdir. Bu aylar İslam kültüründe önemli kabul edilir ve Müslümanlar için özel anlamlar taşır. İslam takvimine göre, hicri yıl ay takvimine dayanır ve bu takvimdeki aylar, ayın hilalinin gökyüzündeki görünürlüğüne göre belirlenir.
REGAİP KANDİLİ İDRAK EDİLECEK!
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili 11 Ocak Çarşamba günü idrak edilecek.
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ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI RECEP AYI
Recep ayı, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve müslümanlar bu ayda ibadetlerine ağırlık verirler. Şaban ayı, hazırlık ve arınma ayı olarak değerlendirilir. Ramazan ayı ise oruç tutma ayıdır. Bu ay boyunca müslümanlar gündüzleri oruç tutarlar, akşamları iftar adı verilen özel bir yemekle oruçlarını açarlar.
Üç aylar, Müslümanlar için manevi bir dönem olarak kabul edilir ve bu süre zarfında ibadetlerini artırarak, dua ve sadaka gibi hayır işlerine ağırlık verirler.
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Receb Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.
RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç ayların başlangıcı olan Receb ayı 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü başlayacak.
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RECEP AYININ FAZİLETİ
“…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222)
Bizlere şu fânî ömrümüzde bir kez daha üç aylara erişebilmeyi nasîb eden sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.
Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu ifade buyurmuşlardır.
Peygamberler dışında her insan hata yapar, günah işler. Kişiye düşen görev, düştüğü yanlıştan yüz çevirerek Hakk’a ilticâ etmek ve pişmanlığını îtiraf ederek dil, kalp ve beden ile bu yanlışını temizlemeye çalışmaktır.