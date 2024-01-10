ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylar, İslam takvimine göre hicri yılın 7., 8. ve 9. ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan döneme verilen isimdir. Bu aylar İslam kültüründe önemli kabul edilir ve Müslümanlar için özel anlamlar taşır. İslam takvimine göre, hicri yıl ay takvimine dayanır ve bu takvimdeki aylar, ayın hilalinin gökyüzündeki görünürlüğüne göre belirlenir.

REGAİP KANDİLİ İDRAK EDİLECEK!

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili 11 Ocak Çarşamba günü idrak edilecek.