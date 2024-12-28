Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman?
İslamiyet için büyük önem taşıyan üç aylara girmemize kısa süre kaldı. Bu aylar, Müslümanlar tarafından manevi olarak yenilenme, Allah'a yakınlaşma ve günahlarından arınma fırsatı olarak görülür. İşte Diyanet ile 2025 üç aylar ve Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi
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Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Receb ayına girilmesiyle beraber üç aylar da başlamış olacak. Receb ayından sonra Şaban ve Ramazan ayları idrak edilecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte, 2025 Üç ayların (Receb, Şaban, Ramazan) başlayacağı tarih...
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2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLAYACK VE BİTECEK?
2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlayacak ve 26 Ocak'ta bitecek. Şaban ise 31 Ocak'ta başlayacak, 13 Şubat'ta bitecek.
2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?
Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.
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2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.
Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
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DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı (Receb ayı)
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
31 Ocak 2025 Cuma Şaban Ayı
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili