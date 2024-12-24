Üç Aylar, İslam dünyasında rahmet, bereket ve manevi huzurun derinlemesine hissedildiği mübarek bir zaman dilimi olarak bilinir. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan bu dönemde, ibadetler, dualar ve hayır işleri artar; Müslümanlar için arınma ve Allah’a yakınlaşma fırsatı sunar. Peki, 2025 yılında Üç Aylar ne zaman başlayacak ve sona erecek? İşte, Receb, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri ve detayları...