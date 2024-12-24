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        Haberler Bilgi Gündem Üç Aylar ne zaman başlayacak? 2025 Receb, Şaban, Ramazan ne zaman ayın kaçında başlayacak ve bitecek?

        Üç Aylar ne zaman başlayacak? 2025 Receb, Şaban, Ramazan ayı tarihi

        Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan Üç Aylar yaklaşıyor. Recep ayı, tövbe ve Allah'a yönelmenin önem kazandığı bir zaman dilimidir. Şaban ayı, ibadetlerin artırıldığı ve Ramazan'ın bereketine hazırlık yapıldığı bir aydır. Ramazan ise oruç, ibadet ve Kur'an-ı Kerim'le geçirilen en faziletli dönemdir. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? İşte, Üç Aylar'ın başlangıç tarihi ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:44
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        • 1

          Üç Aylar, İslam dünyasında rahmet, bereket ve manevi huzurun derinlemesine hissedildiği mübarek bir zaman dilimi olarak bilinir. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan bu dönemde, ibadetler, dualar ve hayır işleri artar; Müslümanlar için arınma ve Allah’a yakınlaşma fırsatı sunar. Peki, 2025 yılında Üç Aylar ne zaman başlayacak ve sona erecek? İşte, Receb, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri ve detayları...

        • 2

          2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Üç Aylar olarak bilinenen Receb, Şaban ve Ramazan ayları; Ocak ile başlayacak ve Mart ayı itibarıyla tamamlanacak.

        • 3

          2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlıyor ve 26 Ocak'ta bitiyor. 26 Ocak aynı zamanda Mirac Kandili olarak idrak edilecek.

        • 4

          2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          Şaban ayı 31 Ocak'ta başlıyor ve 13 Şubat'ta bitiyor. 13 Şubat Perşembe günü ayrıca Berat Kandili olarak idrak edilecek.

        • 5

          2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 26 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        • 6

          2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

          Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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