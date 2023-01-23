Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ÜÇ AYLAR NAMAZI kılınışı: Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır? Diyanet ile Recep ve üç aylar namazına nasıl niyet edilir?

Üç aylar namazı nasıl kılınır? Diyanet ile üç aylar namazı kılınışı

Recep ayının başlamasıyla üç aylar namazına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan ve Müslüman dünyasında önemli bir yeri olan üç aylara 23 Ocak tarihi itibarıyla girildi. Recep ayı namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu ise araştırılıyor. İşte Diyanet bilgisi ile üç aylar namazı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

Giriş: 23.01.2023 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Üç aylar namazı ve ibadetlerine ilişkin sorgulamalar üç ayların başlangıcı olan Recep ayına girilmesiyle arttı. Üç ayların içerisinde Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili bulunmaktadır. Üç ayları ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler "Recep ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorularına yanıt arıyor. İşte üç aylar namazı kılınışı ile ilgili detaylar...

  • RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

    Üç ayların ilki olan Recebi şerif ayı eşhuru-hurum yani haram aylardandır ve Şehrullah yani Allahın ayıdır.Bu aya namaz kılarak ve oruç tıutularak hürmet ve ta'zim etmek çok faziletli ibadetlerdendir.Bu ayda Duha ,evvabin ve teheccüd gibi günlük nafile namazlar kılınabileceği gibi,Peygamber (s.a.v.)Efendimiz tarafından hususiyetle tavsiye edilen 30 rekatlık namazıda kılmakta faide vardır. Münafıklara bu namazı kılmanın nasip olmayacağı rivayet olunmuştur.

  • Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

  • Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

    Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır:

    “Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

    Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

  • İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

    Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

    İkinci on gün içinde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa:

    “İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup dua edilir.

  • Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere:

    “Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir.

    Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını)son 10 gün içerisinde de kılabilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.