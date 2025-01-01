YENİ VE EN GÜZEL ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice Üç Aylar..

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Üç Aylarınız mübarek olsun..

Üç aylar, kalbimizi arındırmak ve ruhumuzu beslemek için en güzel zaman dilimidir. Recep ayında Rabbimize daha yakın olalım.