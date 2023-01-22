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Üç aylar başlıyor: BU GECEYE DİKKAT! Diyanet Takvim 2023 üç aylar Recep Şaban ve Ramazan başlangıç tarihleri

Mübarek üç aylar başlıyor! Diyanet Takvim 2023 üç aylar başlangıcı

İslam inancında büyük ihtiram gösterilen üç aylar başlıyor. İlki Haram ayların ikincisi olan Recep sonuncusu ise 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ortası ise Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban ayı olan mübarek üç aylar 23 Ocak Pazartesi başlıyor. Ancak alimler bu geceyle ilgili de önemli bir bilginin altını çiziyor. İşte Diyanet Takvim 2023 takvimine göre üç aylar yani Recep Şaban ve Ramazan başlangıç tarihleri...

Giriş: 22.01.2023 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mübarek üç aylar başlıyor. Hicri Takvim'de peş peşe gelebn ve İslam inancında büyük ihtiram gösterilen Recep Şaban ve Ramazan ayları yani İslam terminolojisindeki ifadesiyle üç aylar 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi yani yarın başlıyor. Ancak İslam alimleri üç ayların başlayacağı günden bir önceki günle ilgili yani bugün ve geceyle ilgili de önemli hatırlatmalarda bulundu. İşte üç yaların başlangıcıyla iligli tüm merak edilenler...

     

  • ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üç aylar yarın Recep Ayı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ancak İslam alimleri İslam inancında günün bir önceki günün akşamıyla başladığını ve yeni gün doğmadan önceki gecenin de o günün bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bu hatırlartmayla birlikte bu gece üç ayların başlaması hürmetine nafile ibadetlerin yapılması Kur'an-ı Kerim okunup slavat, zikir ve tevbe-i istiğfarda bulunulması yarın yani üç ayların ilk gününde ise oruç tutulması tavsiye ediliyor.

  • RECEP AYI FAZİLETİ VE ÖNEMİ

    “Receb ayının ilk Cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, Yüce Allâh’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.

    Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâib gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i Âmine’nin, Peygamber Efendimiz’e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir.

    Zaten Regâib; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve nefis şeyler demektir. “Râğibe” kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür.

    Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek için Receb ayının ilk Perşembe gününü oruçlu geçirmek, gecesinde de akşamla yatsı arasında iki rekâtta bir selâm verecek şekilde on iki rekât namaz kılmak, Allah Rasûlü tarafından tavsiye edilmiştir. 

     

    Allâh’ım! Bizlere bu mübârek tevbe ayından affolarak çıkmayı nasîb eyle. Allâh’ım! Receb ve Şaban ayını bize mübârek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır. Âmin.

  • ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

    Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başlayacak.

    Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

    “Şaban benim ayımdır.”

    “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

    Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

    Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

    “Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

    Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

    “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

     

    ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

    1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

     

    11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

  • RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Diyanet’in takvimine göre 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

     

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     2023 KANDİL TARİHLERİ

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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