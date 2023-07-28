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        Haberler Magazin Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda! Hazal Subaşı, Sıla Türkoğlu, Özgü Kaya... - Magazin haberleri

        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Hazal Subaşı, Sıla Türkoğlu ve Özgü Kaya, katıldıkları etkinlikte basın mensuplarının özel hayatlarıyla ilgili sorularına ortak cevap verdi; "Her şey yolunda"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 08:47
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        • 1

          Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sıla Türkoğlu, Özgü Kaya ve Hazal Subaşı, katıldıkları davette objektiflere yansıdı.

        • 2

          Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşamaya başlayan Türkoğlu, gazetecilerle sohbet etti.

          Ünlü oyuncu, basın mensuplarına çekingen bir tavırla, "Gayet güzel her şey. Mutluyuz. Çok detaya girmeyelim burada" dedi.

        • 3

          Muhabirlerle sohbet eden Hazal Subaşı, "Benim tatilim biraz erken bitti. Setim başladı çünkü. Çok keyifliyim" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Geçtiğimiz aylarda Aras Bulut İynemli'nin yeğeni Atakan Başsavcı ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, özel hayatıyla ilgili sorulara, "Her şey çok keyifli. Teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.

        • 5

          Geceye katılanlar arasında yer alan Özgü Kaya da, "Çok keyifli bir yaz geçirdim" dedi.

        • 6

          Aşk yaşadığı sevgilisi Eren Ören ile ilgili de konuşan Kaya, "Set haricinde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Keyifli gidiyor ilişkimiz. Her şey yolunda diyebilirim" açıklamasında bulundu.

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